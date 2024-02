VERTENZA TECNOCALL L’AQUILA: BIONDI INCONTRA LAVORATORI

L’AQUILA – Dopo la partenza del presidente Giorgia Meloni, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e il sottosegretario al Mise, Fausta Bergamotto, sono andati a parlare e lavoratori del Tecnocall che manifestavano all’esterno dell’auditorium.

La vertenza coinvolge 110 dipendenti, attualmente in cassa integrazione straordinaria, che rischiano di perdere il posto di lavoro per le dinamiche relative al decreto Energia del governo Meloni, con cui è stata cancellata anche la clausola sociale che avrebbe consentito la ricollocazione dei lavoratori in altre società.