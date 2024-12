VERTENZA TEKNE: MAGNACCA, “IL 16 DICEMBRE CONOSCEREMO ESITO CESSIONE”

ORTONA – “Il 16 dicembre conosceremo l’esito delle trattative per la cessione della ditta Tekne di Ortona. Ho sollecitato la conclusione dell’iter avviato con il futuro acquirente anche perché a breve giungerà a termine la procedura di protezione dell’azienda attivata all’interno della composizione bonaria presso Camera di Commercio Chieti-Pescara”.

A dichiararlo, in una nota, è l’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca che questa mattina ha incontrato in assessorato a Pescara la ditta Tekne di Ortona, le parti sindacali e datoriali.

“Nel tavolo di confronto ho ribadito la necessità di fare presto nella certezza che occorre tutelare i 200 lavoratori e la produzione affinché resti ad Ortona. Tekne ha un valore strategico per il nostro Paese. Ragione per cui monitoriamo costantemente la situazione perché non possa perdersi nessuna opportunità per l’Abruzzo è per le maestranze del sito abruzzese”, conclude l’assessore.