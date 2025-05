VERTENZA VARCOTEX DI MONTEODORISIO: MAGNACCA, “SEGUIAMO IL CASO AL FINE DI NOSTRE INIZIATIVE”

VASTO – “Esprimo la mia vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori della Varcotex di Monteodorisio (Chieti), in questo momento di grande preoccupazione circa il loro futuro. Abbiamo ricevuto sollecitazioni dalla Cgil e dal sindaco Catia Di Fabio e nel contempo abbiamo contattato Confindustria Chieti-Pescara per un’analisi dei dati occupazionali. Seguiamo l’evolversi della situazione nel rispetto di quanto stabilisce la normativa di riferimento sui licenziamenti collettivi al fine di porre in essere iniziative, per quanto di nostra competenza”.

Lo dichiara l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca in riferimento alla procedura di licenziamento collettivo attivata dall’azienda di Monteodorisio che prevede l’uscita di 21 dipendenti su 38. “Nell’auspicare un ripensamento dell’azienda – aggiunge l’assessore Magnacca – restiamo vigili in attesa degli esiti temporali della procedura avviata che prevede 45 giorni di confronto in sede sindacale e in caso di mancato accordo ulteriore 30 giorni in sede istituzionale. Invito la Varcotex a ricercare soluzioni alternative al licenziamento e verificare la possibilità di reimpiegare i lavoratori dichiarati in esubero in nuove attività da trasferire a Monteodorisio. La nostra preoccupazione è quella di mantenere inalterati i livelli produttivi anche nel territorio del Vastese”.