VERTENZE BETAFENCE E PRAESIDIAD: PRESIDIO DEI LAVORATORI SOTTO LA SEDE DELLA REGIONE A PESCARA

TERAMO- Il 31 agosto, dalle ore 11:00, in concomitanza con la convocazione dell’Assessore Quaresimale presso la Regione Abruzzo, su richiesta di Cgil, Cisl e Uil, con Betafence e Praesidiad, è indetto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori sotto la sede dell’Assessorato, a Pescara, in via Passolanciano.

All’incontro prenderanno parte, oltre ai sindacati., unitamente alla Rsu, i rappresentanti della Betafence, dottori Lalatta e Corporente, il vice presidente della Praesidiad Peter Rudd, l’Assessore Quaresimale e l’Assessore D’Amario. Siamo in attesa di sapere se parteciperà anche il Presidente Marco Marsilio (a cui abbiamo indirizzato la richiesta di attivazione del tavolo di crisi permanente).

Per lo stesso giorno, è indetto lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori, come da allegato. Lo sciopero si sostanzia per due ragioni: avere le garanzie occupazioni e produttive, e contrastare le modalità con le quali vengono effettuate scelte e comunicazioni a discapito dei/delle dipendenti.