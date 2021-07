VERTENZE OCCUPAZIONALI, IL PASSO POSSIBILE: “ESIGENZA DI TUTELA LAVORATORI”

L’AQUILA – “Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha subito grandi trasformazioni e l’impatto della pandemia è stato molto forte, mettendo in discussione le nostre abitudini e amplificando le tensioni latenti che erano già presenti nella nostra società, in particolare sul futuro occupazionale e la relativa tutela dei diritti dei lavoratori. Il prezzo pagato per la crisi è davvero troppo alto: sono cambiate le condizioni nelle fabbriche e negli uffici, l’occupazione è diventata più precaria laddove gli adulti, i più con famiglie a carico, perdono dall’oggi al domani, il proprio lavoro ed i giovani hanno grandi difficoltà a trovarne uno che possa consentire di realizzare i loro progetti di vita”.

Così dichiarano in una nota i consiglieri comunali de ”Il Passo Possibile” Elia Serpetti, Emanuela Iorio, Antonio Nardantonio e Americo Di Benedetto e il presidente dell’associazione civico-politica Fabrizio Ciccarelli.

“Non sembra essere risparmiato il nostro comprensorio in cui, ormai da troppo tempo, parti importanti del tessuto produttivo sono interessate da un declino che solleva preoccupanti interrogativi sul futuro più prossimo, specie se le diverse vertenze pendenti cui si riferiscono continueranno a rimanere irrisolte”, aggiungono.

“Pensiamo alle vicende di criticità dei servizi dei call-center degli ultimi tempi in varie sedi cittadine, tra cui il Customer 2 Care e la ex Ecare di Monticchio, e, più recentemente, il problema dell’internalizzazione relativo al Contact-center dell’Inps gestito da Comdata, i cui lavoratori vedono le loro posizioni a rischio a causa della paventata disapplicazione della clausola sociale (prevista dall’art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016) e, quindi, il ricorso a nuove selezione pubbliche”.

“Tra l’altro, anche la clausola sociale potrebbe avere limitazioni da parte dell’I. sulla parte di forza lavoro priva di titolo di studio e su quella impegnata da Comdata nella commessa dell’Agenzia delle Entrate”.

“Come non pensare, inoltre, alle traversie dei ricercatori ex Intecs del Tecnopolo dell’Aquila licenziati e mai riassorbiti nonostante il finanziamento di 10 milioni di euro messo in campo dalla Regione Abruzzo sulla “space economy” fosse finalizzato a dare loro una soluzione oltre che sviluppare occupazione sul territorio: ‘Troppo vecchi per essere assunti e troppo giovani per andare in pensione – recitava un loro slogan che rende bene l’idea dell’enorme difficoltà vissuta'”.

!E poi: la perdita di posti di lavoro e la riduzione salariale in atto nelle ultime settimane nello stabilimento Dompè, nonostante un contratto di sviluppo di ampliamento della sede e tutela della produzione strutturato da finanziamenti pubblici che, purtroppo, non ha trovato nel sinallagma un obbligo imperativo di mantenimento della forza lavoro esistente e, men che meno, del naturale incremento occupazionale, atto presupposto quest’ultimo dell’individuazione in capo alla P.A. dei settori strategici da finanziare”.

“O, ancora, la vicenda Framiva – Ex Otefal e l’annoso contenzioso dello stabilimento per il sito di Bazzano, per il quale ben 60 famiglie ne auspicano da tempo la riconsegna per permettere la reintegrazione delle maestranze e, conseguentemente, il riavvio dell’attività produttiva da parte della nuova azienda già pronta ad insediarsi.

Ulteriore elemento di attenzione deve essere prestato agli adempimenti delle committenze pubbliche – vedasi i recenti appalti del servizio di manutenzione generale in Asl e quello di sorveglianza presso i laboratori dell’I.N.F.N. (per quest’ultimo la Società aggiudicataria della commessa ha livellato verso il basso le tutele contrattuali dei lavoratori) – sia nella qualità di erogazione dei servizi riappaltati e dei relativi controlli che in quella delle condizioni oggettive e logistiche di lavoro, oltre che nella tutela dei diritti dei lavoratori che ogni volta rischia di essere lesa attraverso azioni di ‘reformatio in peius'”.