VERTICE IN PREFETTURA ALL’AQUILA: RAFFORZATI I CONTROLLI IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA DI FINE ANNO

L’AQUILA – Presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, si è tenuta oggi in Prefettura una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, con la presenza del Vice Questore Vicario e dei Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

All’attenzione della riunione le principali iniziative previste in occasione delle festività di fine anno e in tal senso sono stati definiti i Piani dei servizi di vigilanza, con particolare riferimento nella città capoluogo e in quelle di Avezzano e Sulmona, con l’aumento della presenza sul territorio delle forze dell’ordine per gli aspetti di loro competenza, anche al fine di prevenire e reprimere la vendita illecita di prodotti pirotecnici e di vigilare i luoghi interessati dall’aumento della movimentazione di persone nel periodo, con conseguenti accresciute esigenze di controllo del territorio da parte delle Forze di Polizia.

In questo periodo di feste, caratterizzato dal riposo di tanti, il Prefetto rivolge un sentito ringraziamento a tutte le forze dell’ordine impegnate su diversi fronti, a partire dai numerosi eventi che vivacizzano il territorio provinciale, a tutela della sicurezza della popolazione.