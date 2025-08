VERTICE IN PREFETTURA SU SICUREZZA A SULMONA: “I REATI NON CALANO PUR A FRONTE DI PIU’ CONTROLLI”

SULMONA – Nel corso della mattinata odierna si è tenuta, presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Di Vincenzo, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei vertici delle Forze di Polizia, del Vicesindaco e del Vice Comandante della Polizia Locale del Comune di Sulmona, con all’ordine del giorno la situazione dell’ordine e della sicurezza a Sulmona.

Il Prefetto, in apertura dell’incontro, ha ringraziato le Forze di polizia e l’Autorità Giudiziaria per il lavoro svolto con professionalità e dedizione nell’area sulmonese, come testimoniato, solo per citarne le più recenti, da alcune operazioni svolte in quell’area ed in particolare la Polizia di Stato per il tempestivo intervento che ha permesso di individuare il presunto autore di una rapina nel corso della Giostra Cavalleresca, l’individuazione da parte dell’Arma dei Carabinieri del responsabile degli incendi di automobili nel Comune di Raiano e la truffa perpetrata a danni di un anziano, scoperta da parte della Guardia di Finanza.

Nel corso della riunione ci si è soffermati nell’analizzare i dati relativi all’andamento della delittuosità che rimangono costanti rispetto ai dati dello scorso anno, pur a fronte di un aumento dei controlli. Con particolare riferimento al tema della movida è stato posto l’accento sull’importanza di potenziare i controlli anche sul rispetto della normativa sul divieto di vendita di alcolici ai minori. Un ulteriore impulso è stato dato al monitoraggio a Sulmona e nella Valle Peligna dei trasferimenti degli immobili e degli esercizi commerciali al fine di prevenire le infiltrazioni criminali nell’economia legale. È stato inoltre deciso un rafforzamento dei servizi interforze da parte delle Forze di Polizia anche alla luce della maggiore presenza di turisti che si riscontra nell’area. Una particolare attenzione verrà dedicata al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti.

Il Vicesindaco, Mauro Tirabassi, nel ringraziare il Prefetto e le Forze di Polizia per il lavoro svolto sul territorio ha rappresentato che dal mese di agosto sono in servizio tre nuovi agenti di polizia locale e che, contemporaneamente, sono stati disposti dal Comandante turni prolungati fino alle 24 nei fine settimana e fino alle 22 nei restanti giorni, con servizi appiedati nel centro storico. L’attività messa in campo verrà analizzata nel corso di una prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica da tenersi a Sulmona nella seconda metà del mese di settembre.