VESPA CLUB DELL’AQUILA ALLA RIBALTA NEL RADUNO DI GUBBIO: ORA MANIFESTAZIONE IN CITTA’ A GIUGNO

L’AQUILA -Come ogni anno, il Vespa Club dell’Aquila ha rappresentato la Città nel XXII Vespa Raduno Nazionale tenutosi, questa volta, nella cornice di Gubbio.

Nove i vespisti del Capoluogo partiti domenica scorsa alla volta della Città dei Ceri, dove 55 Vespa Club e 450 Appassionati in totale hanno animato la città.

“Ringrazio i vespisti che hanno rappresentato L’Aquila e il nostro Vespa Club in questa importante Kermesse nazionale. Con lo stesso entusiasmo accoglieremo vespisti e turisti all’Audax del Gran Sasso, valevole sia per il campionato italiano Audax che per il campionato sportivo abruzzese, che si terrà il prossimo 23 e 24 giugno”, dice il Presidente del Vespa Club dell’Aquila Leonardo Santucci, “che sarà un’importante occasione per far apprezzare la meravigliosa cornice del Gran Sasso, i suoi panorami unici al mondo, e le bellezze della Città dell’Aquila a centinaia di vespisti provenienti da tutta Italia e Europa”.