“VESPA INFAME”, SCRITTA IN ASCENSORE RAI, INCHIESTA SUL GESTO CONTRO IL GIORNALISTA AQUILANO

ROMA – La Rai ha avviato un’inchiesta interna dopo la scoperta della scritta “Vespa infame” in uno degli ascensori della sede di Via Teulada, a Roma.

L’episodio, giudicato “grave e offensivo”, è stato immediatamente segnalato alle autorità e ai responsabili della sicurezza aziendale.

Bruno Vespa, giornalista e conduttore televisivo originario dell’Aquila, è da decenni uno dei volti più riconoscibili del servizio pubblico.

L’azienda ha definito il gesto “inaccettabile e contrario ai valori di rispetto e civiltà che devono caratterizzare la vita interna della Rai”.

L’autore della scritta non è stato ancora individuato.

Sono in corso verifiche sulle immagini delle telecamere e sugli accessi agli ascensori per risalire al responsabile.