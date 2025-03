VIA ALLE CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL GARANTE REGIONALE IN ABRUZZO PER I DIRITTI DEGLI ANIMALI

PESCARA – A partire da oggi è possibile presentare le candidature per la nomina del “Garante regionale per i diritti degli animali”. Le funzioni del Garante. Una nuova figura di tutela, istituita con legge regionale, che avrà il compito di vigilare sull’applicazione in tutto l’Abruzzo della “Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali”, promuovendo campagne di sensibilizzazione e fare da ponte tra le istanze dei cittadini e le istituzioni.

Inoltre, potrà segnalare al Consiglio regionale l’opportunità di provvedimenti normativi a seguito delle osservazioni e delle valutazioni delle reali condizioni degli animali, anche alla luce dell’adeguamento alle norme statali o dell’Unione Europea. Nomina e durata dell’incarico.

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione. Il Consiglio, con voto a maggioranza assoluta dei componenti, può revocare il Garante per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge o per totale inattività. Resta in carica per la durata della legislatura regionale durante la quale è avvenuta l’elezione ed il suo mandato è prorogato fino alla successiva elezione.

Requisiti, incompatibilità e trattamento economico. I candidati alla nomina devono essere in possesso di laurea magistrale o titoli di studio equiparati in campo scientifico o giuridico ed economico. Inoltre, devono dimostrare una specifica competenza, almeno quinquennale, nell’ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali. L’incarico di Garante è incompatibile con l’esercizio di funzioni di amministratori di enti, imprese o associazioni, che ricevono a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione Abruzzo. L’incarico sarà svolto a titolo gratuito.

Termine e modalità di presentazione delle domande. Le candidature dovranno essere inviate entro la giornata di lunedì 28 aprile 2025. Il modello precompilato di domanda è scaricabile dal sito del Consiglio regionale dell’Abruzzo, accedendo al seguente link https://www.crabruzzo.it/avvisi/avviso-garante-animali. Alla domanda va allegato il curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato e firmato.

La candidatura va inviata al Consiglio regionale dell’Abruzzo – Servizio Affari istituzionali ed Europei, esclusivamente mediante pec, all’indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a servizio.affariistituzionali@crabruzzo.it.