“VIA DEI MATTI 43” ALL’AQUILA: TURSINI, “MESSAGGIO DI SPERANZA, CULTURA E TEATRO SANNO CURARE”

L’AQUILA – “Un messaggio di speranza e un invito alla consapevolezza sulla salute mentale. La cultura e il teatro sanno curare, unire e restituire dignità. L’Aquila è orgogliosa di accogliere opere che trasformano l’arte in impegno e comunità”.

Così, in una nota, l’assessore alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila Manuela Tursini, che riferisce di “applausi e profonda emozione” per “Via dei Matti 43”, scritto e interpretato da Marco Valeri con la regia di Francesco Nicolini, spettacolo promosso e organizzato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila, andato in scena al Ridotto del Teatro Comunale “V.Antonellini”.

Un racconto poetico e toccante che affronta con sensibilità il tema della salute mentale, dell’infanzia negata e della forza salvifica della solidarietà.

Ambientato nella “Libereria di Via dei Matti 43”, dove i libri “liberano” chi li legge, lo spettacolo invita a riflettere sulla fragilità come risorsa e sulla capacità di rinascere.

“Con Via dei Matti 43′, il Comune dell’Aquila si conferma luogo di dialogo tra arte e sensibilità sociale, una città che continua a credere nella cultura come via di cura, inclusione e rinascita”, conclude Tursini.