VIA LIBERA A NUOVA RETE SCOLASTICA: SANTANGELO, “MODELLO D’ISTRUZIONE DI QUALITA’ PER TUTTI”

L’AQUILA – La giunta regionale ha approvato un nuovo piano di dimensionamento scolastico che entrerà in vigore nell’anno scolastico 2025-2026, come annunciato dall’assessore regionale all’Istruzione, Roberto Santangelo.

“Questo piano, in linea con le linee guida ministeriali, mira a garantire un’istruzione di qualità per tutti, rispondendo alle esigenze dei territori e preservando i servizi scolastici”, si legge in una nota.

Santangelo sottolinea che “non ci saranno chiusure di scuole, ma solo modifiche nelle direzioni e negli uffici amministrativi. La nuova geografia scolastica tiene conto delle sfide demografiche della regione, affrontando il calo della popolazione, soprattutto nelle aree interne, e cercando di mantenere un equilibrio tra continuità e innovazione”.

Principali modifiche per provincia.

Teramo:

– Istituzione dell’Omnicomprensivo “Isola del Gran Sasso – F. A. Grue Castelli” mediante l’accorpamento del Liceo Artistico F. A. Grue con l’Istituto Comprensivo di Isola del Gran Sasso – Colledara.

– Soppressione dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” con aggregazioni dei plessi di Torricella Sicura, Civitella del Tronto e Valle Castellana.

– Attivazione dell’articolazione “Produzioni e Trasformazioni” per l’istituto “Di Poppa Rozzi” nell’ambito del diploma ITT in Agraria.

Pescara:

– Ripristino di due Istituti comprensivi (n. 1 e n. 7) mediante il disaccorpamento dell’I.C. unico di Pescara.

Chieti:

– Istituzione dell’Omnicomprensivo “Marchitelli-Villa Santa Maria-Quadri” e accorpamento dell’Istituto comprensivo di Miglianico con quello di Ripa Teatina.

– Aggregazione dell’Istituto tecnico commerciale e geometri “Filippo Palizzi” di Vasto con l’Istituto di Istruzione superiore “Enrico Mattei” per formare un unico istituto “Palizzi-Mattei”.

– Attivazione dell’indirizzo “turismo” per il comune di Guardiagrele.

L’Aquila:

– Attivazione dell’indirizzo “Audiovisivo e Multimediale” per il Liceo Artistico e dell’indirizzo “Sportivo” per il Liceo Scientifico.

– Attivazione del corso Tecnico ad Avezzano con indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” e dell’indirizzo “Trasporti e Logistica”.

“Questo piano rappresenta un impegno per garantire un sistema educativo robusto e rispondente alle esigenze delle comunità locali, mirando a mantenere standard elevati di istruzione in tutto il territorio regionale”, conclude.