VIA LIBERA DAL COMUNE DI CHIETI ALLA BONIFICA DELL’EX CONCERIA CAP ALLO SCALO

CHIETI- La Giunta comunale di Chieti ha dato il via libera, con una delibera immediatamente esecutiva, alla sottoscrizione con la Regione Abruzzo della bonifica dell’area ex Conceria Cap, sito inserito nel SIR “Chieti Scalo”, per un importo complessivo di 4.300.000 euro. La bonifica dell’ex conceria Cap sarà ora inserita nel Programma triennale e annuale dei lavori pubblici e nel Bilancio 2025-2027 del Comune.

“Chieti riparte anche dal diritto alla salute, al territorio e alla qualità della vita – dicono il sindaco Diego Ferrara, gli assessori ad Ambiente e Sanità, Chiara Zappalorto e Fabio Stella – Con l’ex conceria si apre una nuova stagione: nessuno prima si era mai fatto carico di questa bonifica né della rigenerazione urbana e ambientale di un’area così compromessa. Il Comune di Chieti, ora ufficialmente soggetto attuatore in sostituzione dell’Arap, metterà in campo le proprie strutture per attualizzare il progetto, avviare i lotti funzionali previsti e restituire salubrità, sicurezza e prospettive a Chieti Scalo, grazie ai fondi FSC 2021-2027, previsti dall’Accordo per la Coesione con la Regione Abruzzo. Un risultato che premia l’impegno e rappresenta un punto di svolta verso una visione urbana che coniuga salute pubblica, ambiente e sviluppo sostenibile. È un risultato che premia l’ostinazione di questa Amministrazione, che ha cercato una strada percorribile mossa dalla volontà di cambiare davvero le cose”.