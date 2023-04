VIA VERDE, CONFESERCENTI: “GIORNATA STORICA, VITTORIA PER CHI CI HA CREDUTO DALL’INIZIO”

ORTONA – “Una giornata storica per la Costa dei Trabocchi e per tutto l’Abruzzo”.

È unanime la soddisfazione espressa dai dirigenti della Confesercenti, una delle associazioni imprenditoriali che ha più creduto dall’inizio nella sfida di trasformare l’ex tracciato ferroviario in una infrastruttura turistica capace di imprimere una svolta alla costa della provincia di Chieti.

“Una infrastruttura che si aspettava da tanti anni – afferma infatti Franco Menna, presidente provinciale della Confesercenti di Chieti – e che la nostra associazione ha voluto con forza assieme a tanti attori istituzionali e associativi di questo territorio. Fin dall’inizio abbiamo lavorato affinché si tutelasse la Costa dei trabocchi dal cemento selvaggio e rimanesse un’oasi naturale e di pace per cittadini e turisti. Abbiamo lottato con forza affinché si affermasse questa idea che oggi tutti condividono ma che all’inizio alcuni contrastarono. Oggi è un giorno di orgoglio per tanti”.

Per Simone Lembo, responsabile del settore turismo della Confesercenti provinciale, “la Via verde rappresenta il vero volano turistico del territorio e con il completamento dei tratti di Lago Dragoni e della variante di Vasto avremo un collegamento completo a cui si potranno aggiungere tante varianti a pettine che farà scoprire anche l’entroterra”.

Massima soddisfazione anche dai vertici regionali della Confesercenti a testimonianza di quanto la Via verde sia stata sostenuta dall’intera organizzazione perché consapevole del ruolo che va ben oltre il territorio provinciale.

“Un volano per tutto il turismo abruzzese – spiega infatti il presidente regionale Daniele Erasmi – i trabocchi sono un’icona dell’Abruzzo che servirà come attrattore per il turismo costiero e montano dell’intero territorio regionale”.

“Mi sento di ringraziare tutti coloro che negli anni sia in Confesercenti che all’interno delle istituzioni hanno tenuto la barra dritta – tira le somme Lido Legnini, direttore regionale dell’associazione di categoria – che hanno portato avanti con forza questo progetto. Questo progetto unisce almeno due generazioni di imprenditori e dirigenti della nostra associazione e per noi è un orgoglio davvero grande. Un ringraziamento speciale anche all’architetto Valerio Ursini che oggi è stato commemorato con una targa, amico di Confesercenti e sempre attento alle istanze provenienti dal mondo delle imprese”.