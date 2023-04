VIA VERDE COSTA DEI TRABOCCHI: DOMANI INAUGURAZIONE TRATTO DA ORTONA A FOSSACESIA

CHIETI – La Via Verde Costa dei Trabocchi sarà inaugurata domani il 27 aprile. Il prossimo 6 maggio con la partenza del Giro d’Italia con la cronometro Costa dei Trabocchi” nel tratto tra Fossacesia e Ortona.

I tre assessori Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla Presidenza della Giunta, Nicola Campitelli, assessore all’Urbanistica e Territorio, e Daniele D’Amario, Assessore al Turismo, in una nota esprimono “Grande soddisfazione, da parte della Giunta Regionale, per la consegna della Via Verde alla cittadinanza. Questo governo regionale, sin dal primo giorno di lavoro, si è adoperato per promuovere e sviluppare i tratti distintivi dell’Abruzzo. La Costa dei Trabocchi è senza dubbio uno di essi, un volano non solo per il turismo e l’economia regionale ma anche per lavorare su un modello di mobilità sostenibile che guarda al futuro, per facilitare i collegamenti con le aree interni”.

“Solo negli ultimi tempi sono stati finanziati interventi nei territori dei vari comuni interessati 675.000 euro alla Provincia di Chieti per lavori di protezione della costa e della pista ciclopedonale nel comune di San Vito Chietino; 500.000 euro al Comune di Rocca San Giovanni per il rifacimento e consolidamento scogliere Punta Isolata e messa in sicurezza pinetina Vallevò; 1.200.000 euro al Comune di Torino di Sangro per opere di difesa in località Lago Dragoni, oltre a 500.000 euro per riparazione scogliere litorale nord; 500.000 euro al Comune di Casalbordino per viabilità alternativa alla Via Verde; 700.000 euro al Comune di San Salvo per sistemazione strade comunali di accesso e collegamento. La Giunta Regionale ha anche destinato risorse per il rifacimento degli asfalti della pista ciclopedonale e delle strade sulle quali transiterà il giro d’Italia per un totale di euro 1.649.372,35”, ricordano gli assessori.

“Per l’Abruzzo è un onore ospitare la Grande Partenza del Giro d’Italia, voluta fortemente dal Presidente Marco Marsilio. Siamo diventati un territorio importante per la corsa rosa, grazie alle nostre peculiarità e grazie all’impegno che abbiamo messo per fare tornare centrale la nostra regione, capace di accogliere i grandi eventi. Peculiarità che consentono, in pochi chilometri, di godere della bellezza della costa e della maestosità delle montagne. Un lavoro di squadra che ha il merito di presentare al mondo un Abruzzo affascinante, pronto ad accogliere chiunque vorrà toccare con mano quello che, grazie al Giro, siamo pronti a raccontare. Un’occasione unica, quindi, per coniugare sport e promozione turistica. Inoltre abbiamo presentato al ministero preposto un progetto da 15 milioni di euro proprio per attuare il ‘modello a pettine’ tra mare-monti e nel programma FESR abbiamo rivolto ulteriori 20 milioni per sviluppare e potenziare la mobilità sostenibile. Infine è stato adottato il ‘Progetto Speciale della fascia costiera’ per garantire uno sviluppo unitario e di qualità della costa. Solamente chi è fazioso non riesce a vedere quanto l’Abruzzo in questi ultimi quattro anni sia migliorato. Ora auspichiamo che la provincia di Chieti, dopo anni di lavoro e ingenti risorse pubbliche impiegate, attui una manutenzione ordinaria puntuale al fine di mantenere l’importante infrastruttura nella sua bellezza e funzionalità”.