VIA VERDE DEI TRABOCCHI: WWF E LEGAMBIENTE, “PRIMO PASSO VERSO IL PARCO DELLA COSTA TEATINA”

ORTONA – Il presidente del Wwf Italia Luciano Di Tizio e il presidente regionale di Legambiente Giuseppe Di Marco saranno presenti domani mattina a Ortona alla cerimonia di inaugurazione della Via Verde della Costa dei Trabocchi, la pista ciclopedonale realizzata sull’ex tracciato ferroviario a ridosso del mare.

«Wwf e Legambiente – dichiarano congiuntamente Di Tizio e Di Marco – hanno sempre appoggiato la realizzazione della Via Verde quale esempio di mobilità dolce e per gli importanti risvolti che ha anche per la promozione turistica del territorio, ancor più in un’epoca di transizione ecologica verso un mondo libero dalle fonti energetiche fossili”.

“La pista ciclopedonale – ricordano – rappresenta anche un prezioso passo in avanti verso il varo del Parco Nazionale della Costa Teatina, per il quale esiste una perimetrazione varata da un commissario ad acta, nominato secondo quanto disposto da una legge nazionale, assurdamente e illecitamente sinora ignorata dal Governo».