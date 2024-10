VIA VERDE: DOMANI A VASTO LA TAVOLA ROTONDA DI CONFESERCENTI E CIA

VASTO – Il punto sulla Via Verde: sarà il tema al centro della tavola rotonda che Confesercenti e Cia organizzano per domani, martedì 29 ottobre, a Vasto (Chieti), a partire dalle ore 16, nella pinacoteca di Palazzo D’Avalos nell’ambito di Food Identity.

Alla tavola rotonda parteciperanno il sottosegretario della Regione con delega al turismo Daniele D’Amario, l’assessore regionale Emanuele Imprudente, il sindaco di Vasto e presidente della provincia di Chieti Francesco Menna, il presidente della Camera di commercio Gennaro Strever, i direttori di Confesercenti Lido Legnini e di Cia Alfonso Ottaviano.

“È arrivato il momento di progettare un contenitore che tenga insieme le esigenze che una infrastrutture di questo tipo necessita. Dobbiamo mettere insieme i servizi pubblici con le esigenze dei privati, in modo da poter presentare a turisti e visitatori una ciclovia pulita, manutenuta e con i necessari servizi”, si legge in una nota.

“La Via Verde sulla Costa dei Trabocchi rappresenta un’opportunità unica per coniugare turismo, cibo e agricoltura, creando un percorso di sviluppo sostenibile e valorizzando le eccellenze locali. Come rappresentante di CIA – Agricoltori Italiani – aggiunge Alfonso Ottaviano – voglio sottolineare l’importanza di integrare il settore agricolo in questa visione, facendo sì che le nostre produzioni locali, dai prodotti freschi a quelli trasformati, diventino una parte centrale dell’esperienza turistica”.