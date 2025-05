VIA VERDE: PD, “NO A PROLIFERAZIONE INDISCRIMINATA CHIOSCHI, REGIONE ASCOLTI AMMINISTRATORI”

SAN VITO CHIETINO – “Un’ applicazione indiscriminata e senza una visione strategica condivisa, rischia di snaturare profondamente il paesaggio costiero, trasformandolo in un susseguirsi ininterrotto di strutture commerciali, che nulla hanno a che fare con l’idea di turismo sostenibile, lento e rispettoso dell’ambiente. Se questa proposta divenisse operativa la destinazione turistica della Via Verde, conosciuta in tutta Italia per le sue particolarità e la sua originalità, perderebbe tutta la sua attrazione per un turismo di qualità. Questa Regione continua ad agire in modo unilaterale, ignorando l’importanza di una politica partecipata, fondata sull’ascolto e sulla collaborazione”.

Così, in una nota, i segretari dei circoli del Partito Democratico dei Comuni che si affacciano sulla Via Verde: Torino di Sangro, con Domenico Mancini, Fossacesia e Rocca San Giovanni, con Antonella Rotondo, San Vito Chietino con Guerriero Giannantonio, Ortona con Angelo Radica, Casalbordino con Antinoro Piscicelli, San Salvo con Antonio Boschetti, Vasto con Simone Lembo e il segretario provinciale Leo Marongiu, che esprimono “forte preoccupazione per la proposta di modifica normativa, avanzata dalla Regione Abruzzo, he prevede la possibilità di installare un punto ristoro ogni trecento/quattrocento metri lungo l’ex tracciato ferroviario”.

“Noi non siamo contrari alla presenza di punti ristoro o servizi lungo la Via Verde: tanto è vero che proprio la Provincia ha messo a bando 5 stalli sulla pista ciclopedonale per offrire anche servizi aggiuntivi – aggiungono – Anzi, è importante offrire ai turisti accoglienza e funzionalità, ma tutto ciò deve avvenire con criterio, nel rispetto del paesaggio, della biodiversità e delle vocazioni naturali dei luoghi”.

“Accogliamo con favore la decisione della Commissione di audire i sindaci e la Provincia proprietaria del tracciato e chiediamo a Regione e Provincia stessa, di dare seguito a quanto definito in sede di Stati Via Verde e di convocare un tavolo di confronto con istituzioni, enti locali e portatori di interesse, lavoro già iniziato mesi addietro che elabori un piano strategico di sviluppo e di comunicazione organico, condiviso e funzionale”, concludono.