L’AQUILA – “Raccomandiamo fortemente che i sindaci e le amministrazioni comunali siano sempre consultati, in quanto rappresentano gli enti più direttamente coinvolti nei processi decisionali che incidono sullo sviluppo, la tutela e la gestione del territorio. Nessuna programmazione sostenibile e coerente può prescindere dal confronto con chi vive quotidianamente il territorio e ne conosce esigenze e criticità”.

La sollecitazione arriva direttamente dai sindaci di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio, che avevano richiesto il rinvio della discussione dell’emendamento di modifica alla L.R. 5/2007 che riguarda la discussa questione di nuove installazioni di chioschi lungo la Via Verde, la ciclopedonale di circa 42 chilometri lungo la Costa dei Trabocchi.

I sindaci esprimono dunque soddisfazione dopo che al termine della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo, è arrivato lo stop all’emendamento proposto dal consigliere regionale di FdI Nicola Campitelli con il quale si sarebbe consentita l’installazione fino a oltre cento nuove strutture, una ogni 400 metri, che potenzialmente scaricherebbe sulla Costa dei Trabocchi circa 6.000 mq di superfici commerciali equivalenti a 4 supermercati di grandi dimensioni, una proposta che ha già sollevato numerose polemiche. (Qui il link)

“La decisione di non esaminare l’emendamento numero 11 che impatta sulla Costa dei Trabocchi è stata presa dall’intera commissione su richiesta del proponente Nicola Campitelli, nel rispetto dei sindaci e dei rappresentanti dei territori che saranno ascoltati in una prossima seduta”, ha detto il presidente Di Matteo che ha sottolineato, a più riprese, “la volontà di licenziare un testo approfondito e condiviso dalle diverse posizioni, che fosse in linea con i principi di sostenibilità ambientale”.

Già nei giorni scorsi era stata lamentata da più parti, da opposizioni ed associazioni ambientaliste, la mancata condivisione e l’assenza di un confronto sul tema, circostanza oggi confermata dagli stessi sindaci.

“Accolta la richiesta, ora si ascoltino i territori”, sottolineano gli amministratori, che spiegano: “Nei giorni scorsi, appena appreso dalla stampa che era in corso di formazione una proposta di modifica alla Legge Regionale n. 5/2007, abbiamo formalmente richiesto il rinvio della discussione in Commissione dell’emendamento n. 11, che interessa direttamente il territorio della Costa dei Trabocchi, per consentire il necessario confronto con i Comuni coinvolti”.

“Apprendiamo con soddisfazione, attraverso gli organi di informazione, che la Commissione ‘Territorio, Ambiente e Infrastrutture’, presieduta da Emiliano Di Matteo, ha accolto tale richiesta, su proposta dello stesso consigliere regionale Nicola Campitelli, proponente dell’emendamento”.

“Ringraziamo la Commissione e il consigliere Campitelli per la disponibilità dimostrata, auspicando che questo rappresenti un metodo condiviso da adottare in futuro, soprattutto su temi che riguardano la pianificazione territoriale”, concludono.