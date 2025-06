VIA VERDE TRABOCCHI: VERRECCHIA (FDI), “TURISMO DA PRESERVARE, SERVIZI DA POTENZIARE”

FOSSACESIA – “Passeggiare sulla Via Verde significa attraversare uno dei luoghi più affascinanti d’Abruzzo, un tratto che abbiamo mostrato al mondo grazie alla Grande Partenza del Giro d’Italia. Vedere oggi tante persone godere di questa bellezza naturale è un segnale positivo per la stagione estiva e per le attività presenti. Tuttavia, è necessario intervenire su alcune criticità, senza intenti polemici ma con spirito costruttivo”.

Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

“A pochi passi dall’estate, dobbiamo migliorare i servizi per offrire un’esperienza più completa ai visitatori – sottolinea – Nei circa sette chilometri percorsi, manca un punto ristoro dove poter acquistare semplicemente una bottiglia d’acqua. Insieme al gruppo di lavoro, abbiamo portato questa istanza all’attenzione del Consiglio regionale, sui tavoli del collega Nicola Campitelli, per trovare una soluzione concreta”.

“Il tempo è prezioso e non va perso, soprattutto per chi vuole investire e garantire una proposta turistica di qualità, evitando che l’incuria comprometta un’area di grande valore. Mi auguro che anche le opposizioni collaborino affinché si intervenga nel rispetto dell’ambiente e del tessuto economico di questa zona, oggi simbolo dell’Abruzzo in Italia e nel mondo, grazie agli investimenti della Regione, nonostante non ne sia proprietaria”, conclude.