L’AQUILA – Viabilità ospedale “a rischio” all’ingresso dell’ospedale San Salvatore dell’Aquila . Per i lavori in corso, peraltro inevitabili, la corsia a senso unico diventa a doppio senso caos per ambulanze. Il problema sta nel fatto che talvolta ci passano anche i pedoni che non dovrebbero.

.Questo perchè. secondo alcune segnalazioni, risulta chiuso anche un altro passaggio pedonale.