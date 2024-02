VIABILITA’ ALTA VALLE ATERNO: PIETRUCCI, “SUBITO LO SVINCOLO DI MARANA NORD PER LA SS261”

MONTEREALE – “Su sollecitazione di alcuni cittadini di Marana e dell’Alta Valle dell’Aterno, di associazioni e istituzioni, questa mattina, insieme a Massimiliano Giorgi, sindaco di Montereale, ho chiesto un incontro urgente al Compartimento interregionale dell’Anas e abbiamo incontrato i vertici dell’Azienda. Al centro del confronto una emergenza di carattere progettuale che rischia di creare enormi problemi nella realizzazione della SS 261, la superstrada L’Aquila-Amatrice: si tratta della variante nord di Marana”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, ricandidato con il Pd alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

“Con le attuali previsioni realizzative dell’arteria, infatti, i cittadini di Marana non potrebbero raggiungere direttamente Montereale, ma dovrebbero tornare indietro e percorrere la galleria di collegamento – osserva – Si tratterebbe di un danno enorme per l’intera comunità qualora non si realizzasse lo svincolo”.

“Un danno tanto più assurdo in quanto – aggiunge Pietrucci -, la realizzazione della superstrada è finalizzata esattamente a migliorare la facilità di percorrenza delle strade, i collegamenti e soprattutto la sicurezza di chi percorre l’arteria. Si è evidenziato infatti che, in caso di ostruzione o comunque di chiusura della galleria per qualsiasi sopravvenuta emergenza, senza lo Svincolo di Marana nord, tutta l’utenza dell’Alto Aterno rimarrebbe tagliata fuori e non avrebbe accesso diretto verso Montereale”.

“La notizia positiva di oggi, all’esito del proficuo incontro, è che Anas Abruzzo da oggi prenderà finalmente in carico la soluzione del problema, dopo decenni di sollecitazioni in tal senso. Ma per modificare le scelte previste, è necessario un intervento di Anas nazionale – che in un primo tempo aveva escluso la soluzione dello svincolo dalla variante. Affinché l’Anas riveda la sua posizione, insieme al Sindaco Giorgi, scriverò ai vertici nazionali dell’Azienda per chiedere le necessarie modifiche e l’immediata realizzazione dell’opera avviando l’iter procedurale della sua approvazione, corredato da tutti i pareri e gli atti autorizzativi necessari”.

“Dall’Anas abruzzese abbiamo ottenuto la positiva assicurazione che la realizzazione dello Svincolo avverrà prima o al massimo in contemporanea con l’apertura del cantiere del IV lotto della superstrada”, conclude Pietrucci.