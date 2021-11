VIABILITÀ: FEBBO, “OLTRE 9 MILIONI PER LA PROVINCIA DI CHIETI”

CHIETI – Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo comunica che grazie al programma denominato “Progetti Bandiera”, sono previsti interventi per oltre 9 milioni di euro in provincia di Chieti finalizzati a risolvere annose criticità del territorio segnalate da Provincia e Comuni. Si tratta di risorse ottenute grazie al lavoro del governo regionale che saranno cantierizzate nel più breve tempo possibile.

Nel dettaglio: 1 milione 400 mila euro per il completamento della Sp Villalfonsina; 700 mila euro per la sistemazione di via Bachelet e via Montegrappa a San Salvo; 300 mila euro per la nuova mobilità a Monteodorisio; 300 mila euro per la sistemazione e messa in sicurezza SP 88 “Sangrina”; 1 milione 500 mila euro per i lavori di realizzazione strada di collegamento ex SS 86-FV Treste (Liscia); 1 milione 800 mila euro per i lavori di sistemazione strada consortile F.V. Dendalo; 900 mila euro per lavori di sistemazione “Strada della Pace” (Buonconsiglio); 400 mila euro per i lavori di realizzazione e completamento viabilità nel comune di Villamagna; 800 mila euro per adeguamento e messa in sicurezza via Gran Sasso nel Comune di Chieti: 400 mila euro per miglioramento viabilità di via Roma a Guardiagrele; 500 mila euro per viabilità comunale a Castel Frentano e 500 mila euro per nuova viabilità di via Verde a Casalbordino”.