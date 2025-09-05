VIABILITA’ IN ABRUZZO: ACCORDO TRA REGIONE E I COMUNI DI BRITTOLI, PIETRANICO, CUGNOLI E CORVARA

PESCARA – L’assessore alle Infrastrutture Umberto D’Annuntiis, questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione, in piazza Unione, ha sottoscritto, congiuntamente ai rappresentanti delle amministrazioni comunali del pescarese di Brittoli, Corvara, Cugnoli e Pietranico, l’Accordo operativo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di infrastrutture viarie intercomunali. L’iniziativa scaturisce da una deliberazione di Giunta regionale dello scorso febbraio, con la quale sono stati individuati gli interventi finanziati per l’annualità 2025. Per il progetto è stato stanziato un importo complessivo pari a 320mila euro. La Regione, tramite il Servizio Infrastrutture, è stata individuata quale Soggetto Attuatore dell’intervento.

“Ringrazio i sindaci dei Comuni che sono intervenuti ed il Dipartimento Infrastrutture per il proficuo lavoro svolto – ha dichiarato D’Annuntiis – oggi arriviamo ad un accordo con le quattro amministrazioni comunali coinvolte, dopo che, circa 10-12 mesi fa, mi era stata rappresentata la necessità di intervenire sulla viabilità intercomunale. Il Dipartimento ha cercato di reperire risorse, siamo riusciti a trovarle e oggi firmiamo un accordo che permetterà di effettuare la protezione stradale nei territori di Brittoli, Corvara, Cugnoli e Pietranico, prevedendo un’intesa tra enti, poiché si tratta di un intervento intercomunale”.

“La cosa importante – ha aggiunto – è procedere con velocità: di questo si farà carico il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, perché i finanziamenti hanno delle scadenze. Chiediamo, quindi, la collaborazione di tutti, così come c’è stata fino ad oggi. Siamo molto soddisfatti perché riusciamo a dare risposte alle aree interne, territori che soffrono e che hanno bisogno di risorse per migliorare i servizi e la qualità della vita dei cittadini.”

All’incontro era presente anche il dirigente regionale Paolo D’Incecco, che ha sottolineato come l’intervento riguardi la viabilità intercomunale dell’Alta Valle del Cigno, un’area di grande valore anche dal punto di vista turistico. L’opera è finanziata con fondi assegnati alla Regione attraverso la legge 213 del 2023, che prevede tempistiche stringenti: entro dicembre, infatti, sarà necessario completare i progetti, espletare le procedure di gara, aggiudicare gli appalti e sottoscrivere i relativi contratti.

E’ stato, inoltre, evidenziato che i lavori potranno prendere avvio a primavera, così da concludersi entro l’estate 2026. Infine, l’assessre D’Annuntiis ha rimarcato come, oltre all’entità del finanziamento, “l’aspetto più significativo di questo intervento sia la sinergia tra la Regione e i quattro Comuni, poiché la conoscenza diretta del territorio da parte delle amministrazioni locali è stata fondamentale per individuare correttamente le aree di intervento e garantire la piena efficacia dell’azione regionale”.

L’accordo siglato rappresenta il primo passo verso l’avvio delle procedure operative, con l’obiettivo di garantire infrastrutture più moderne, sicure ed efficienti a beneficio delle comunità locali. All’incontro la stampa erano presenti il sindaco di Brittoli, Gino Di Bernardo, il sindaco di Pietranico, Francesco Del Biondo, il vicesindaco di Cugnoli, Lanfranco Chiola, ed il vicesindaco di Corvara, Toni Del Rossi