VIABILITA’ L’AQUILA, D’ANGELO: “CANTIERIZZATA STRADA COLLEBRINCIONI, GRAN RISULTATO PER TERRITORIO”

L’AQUILA – “Dopo lo stanziamento delle risorse, è stata appaltata da parte della Provincia dell’Aquila la realizzazione della strada che collega L’Aquila a Collebrincioni. Un ulteriore decisivo passo per il potenziamento di una infrastruttura vitale per le nostre frazioni”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Coraggio Italia’ al Comune dell’Aquila. “Avevo promesso agli abitanti di Collebrincioni che questo obiettivo sarebbe stato raggiunto – prosegue D’Angelo -, e ora la promessa sta diventando realtà. In particolare in un momento come questo, nel quale il rilancio turistico e produttivo dei nostri territori è la chiave per uscire dalla crisi e dopo la pandemia c’è più che mai bisogno di comunità coese e non isolate, potenziare i collegamenti fra le diverse aree della nostra città agevolando i contatti e la fruizione dei servizi, come avverrà con i lavori sulla strada 70, è di fondamentale importanza per contrastare lo spopolamento e agevolare la ripresa. Ringrazio il presidente Angelo Caruso, il vicepresidente Vincenzo Calvisi e la giunta provinciale per la sensibilità dimostrata e l’aiuto manifestato fin dall’inizio per portare avanti fino al traguardo questo obiettivo. Un obiettivo – conclude D’Angelo – che Collebrincioni aspettava da tempo e che finalmente è realtà”.