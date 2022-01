VIABILITA’ L’AQUILA, D’ANGELO: “STRADA ARAGNO-ASSERGI NEL PUMS E’ DEFINITIVAMENTE REALTA'”

L’AQUILA – “L’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile in consiglio comunale, oltreché un risultato importante, è un’ottima notizia per le frazioni in quanto fra gli interventi prevede un investimento molto rilevante per la strada di collegamento fra Aragno e Assergi e la relativa ciclovia. Mi sono adoperato perché questa infrastruttura fosse inserita nel Pums e con la giornata di oggi questo impegno ha avuto il suo definitivo coronamento”.

Lo dichiara in una nota Daniele D’Angelo, capogruppo di “Coraggio Italia” al Comune dell’Aquila.

“Si tratta di un’opera strategica – aggiunge D’Angelo – per migliorare la qualità della vita delle frazioni agevolando i collegamenti verso i servizi e fra le comunità, e per dare impulso allo sviluppo socio-economico e turistico del territorio. Era un impegno che avevo assunto con la popolazione, e sono orgoglioso – conclude – di averlo portato a compimento”.