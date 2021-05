VIABILITA’ L’AQUILA, DE MATTEIS: “MANNETTI…NON CI RESTA CHE RIDERE”

L’AQUILA – “Non ci resta che piangere diceva Triosi ma, forse in questo caso, sarebbe più opportuno dire ridere. L’assessora Mannetti forse non si è resa conto, e sembra strano vista la sua presenza assidua sui social, di come gli aquilani stiano ironizzando con meme molto divertenti sulle due ‘collinette0 piazzati sulla ss 80. Il percorso acrobatico ideato all’ingresso ovest della città rimarrà agli annali come una storia tragicomica di amministrazione cittadina”.

Lo dichiara in una nota Giorgio De Matteis capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale dell’Aquila.

“Credo che la Asl 1 dovrà prevedere a breve l’acquisto di un nuovo parco di ambulanze con ammortizzatori rinforzati ed adatti ad un percorso ad ostacoli degno dei migliori percorsi da fuoristrada visto che queste collinette pedonali sono stati piazzati sulla strada più rapida per raggiungere l’ospedale già, ormai, gravato dall’imbuto che si crea all’imbocco della ss 80”, aggiunge.

“Forse, la nostra, voleva rendere meno monotono il viaggio degli ospiti delle ambulanze e regalargli il brivido dell’avventura. Come dicevo non ci resta che piangere…pardon ridere!”, conclude.