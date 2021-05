VIABILITA’ L’AQUILA, LAVORI IN ZONA OVEST: ANCORA CAOS E TRAFFICO BLOCCATO

L’AQUILA – Traffico in tilt anche oggi, in tutta la zona ovest, all’Aquila a causa dei lavori di posa dell’asfalto e della realizzazione dei passaggi pedonali rialzati lungo la SS 80, in corrispondenza dell’anello stradale per il collegamento con il casello dell’autostrada A24 e la parallela SS 17.

I lavori sono iniziati dal 29 aprile scorso e, come comunicato in una nota congiunta, dal sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e dagli assessori alle Opere pubbliche e alla Mobilità, Vito Colonna e Carla Mannetti, avranno la durata di due settimane, interessando il tratto che va dall’hotel sino all’imbocco della barriera autostradale.

In realtà, già dal 10 aprile è in vigore una nuova segnaletica provvisoria per disciplinare la circolazione in entrata verso e in un’uscita dal casello autostradale dell’Aquila ovest e sui tratti delle statali 80 e 17, dall’intersezione della bretella autostradale fino alla rotatoria tra viale Corrado IV e via Piccinini.

L’intera area in questione è interessata in questi giorni dal completamento dei lavori per il miglioramento della circolazione, soprattutto in termini di sicurezza, ed è pertanto considerata a tutti gli effetti come cantiere stradale. Di conseguenza, il limite di velocità è fissato in 30 chilometri orari.

Ultimati gli interventi sulla SS80, si procederà con gli interventi sulla statale 17.