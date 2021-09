VIABILITA’, MANNETTI: TUTTO PRONTO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO

L’AQUILA – Nuova segnaletica orizzontale nei pressi delle sedi scolastiche, ripristino della pedonalizzazione dell’area del polo di Colle Sapone negli orari di entrata e uscita da scuola, implementazione delle corse dei bus urbani per le scuole secondarie di primo grado di Bagno, Pianola e Paganica, convenzione con l’associazione dei carabinieri in congedo per garantire maggiore sicurezza nei pressi delle scuole di via Antica Arischia.

Sono le principali novità che accompagnano l’avvio dell’anno scolastico, a partire da lunedì 13 settembre, nel comune dell’Aquila.

A illustrarle l’assessore alla Mobilità Carla Mannetti: “Molte misure, come quella dell’interdizione al traffico dell’area compresa tra via Colle Sapone e via Acquasanta, dove insiste il maggior numero di sedi scolastiche, sono solo una conferma di quanto adottato già lo scorso anno. Il piano operativo approvato dalla Prefettura prevede infatti una serie di interventi anti assembramento in virtù del permanere dell’emergenza sanitaria causata dal Covid”.

Un segnale positivo, rileva l’assessore, proviene dal numero di abbonamenti all’Ama spa per il trasporto urbano: “Ad oggi ne sono stati venduti circa 200, a fronte dei 38 che erano stati venduti alla stessa data dello scorso anno, a dimostrazione di una, seppur lenta e graduale, ripresa di fiducia, anche se siamo ancora lontani dal dato pre-pandemia, quando gli abbonamenti scolastici all’Ama erano 631”.

Per quanto riguarda la viabilità nel polo scolastico di Colle Sapone, il divieto di transito per i veicoli che scatterà lunedì 13 settembre, sarà valido dalle ore 7,30 alle ore 9,00 e dalle ore 12,30 alle 14,00, e riguarderà via Acquasanta, nel tratto compreso tra la rotatoria con via Mezzanotte e l’incrocio con viale Antonio Panella, e via Guglielmo Enrico Fritzsche.