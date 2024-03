VIABILITA’: PICCININI, “BENE LAVORI SP A COLLE DI SASSA, REGIONE AUMENTI FINANZIAMENTI PROVINCE”

L’AQUILA – “L’aggiudicazione da parte della Provincia dell’Aquila dei lavori di ripristino della strada provinciale 5 ‘Silvaplana’ a Colle di Sassa è una buona notizia per la viabilità della zona di cui va dato merito innanzitutto all’amministrazione provinciale e agli uffici, ma anche all’impegno dei singoli amministratori di Fratelli d’Italia che, in un virtuoso raccordo tra enti locali, ha permesso di risoltvere un problema per la comunità locale”.

È quanto afferma Alessandro Piccinini, candidato al Consiglio regionale per Fratelli d’Italia: “La viabilità è essenziale per i piccoli centri periferici e anche la percorribilità agevole di una strada può diventare determinante per la loro sopravvivenza”, aggiunge.

“Il dialogo omogeneo possibile solo con una filiera politico-istituzionale come quella che attualmente amministra e governa in Abruzzo può, anche in casi che possono apparire minori come questo, fare la differenza”.

“È necessario, ed è proprio la direzione in cui si sta finalmente andando dopo anni di incertezze, superare una volta per tutte la legge Delrio tornando all’elezione diretta per le Province a cui riattribuire funzioni e soprattutto risorse”, rileva poi Piccinini.

“La Regione può fare per prima la propria parte aumentando i finanziamenti anche perché le Province mantengono competenze importanti come quelle sull’edilizia scolastica, sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente, sui trasporti e, appunto, sulle strade provinciali”.