VIABILITA’ PROVINCIA L’AQUILA: AFFIDATI LAVORI MANUTENZIONE STRADALE S.P. 69 SABINESE

L’AQUILA – Al via le opere di manutenzione e risanamento del manto stradale ammalorato sulla S.P. 69 Sabinese, per un importo di circa 186mila euro. I lavori sono stati affidati all’ impresa “Codisab S.r.l.” che ha sede a Carsoli (L’Aquila).

In una nota il presidente della Provincia dell’Aquila Angelo Caruso ed il consigliere vicario per l’area marsicana Gianluca Alfonsi dichiarano: “Quello in questione è un tratto viario strategico per il territorio. Ringraziamo il settore viabilità per il lavoro che svolge ogni giorno nonché per il tempismo e la dedizione dedicati a questa procedura. Inoltre, siamo particolarmente soddisfatti di aver perfezionato il contratto di appalto con un’impresa del nostro territorio”.