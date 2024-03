VIADOTTO SENTE: BOCCHINO E SAIA CONFERMANO, “A BREVE FIRMA CONVENZIONE E INZIO CANTIERE DI ANAS”

CHIETI – “Al di là delle diverse appartenenze politiche, c’è piena collaborazione con la provincia di Isernia, e la massima attenzione da parte del ministro Matteo Salvini per far sì che finalmente partano i lavori per riaprire il viadotto sul fiume Sente, una infrastruttura importantissima per collegare Abruzzo e Molise”.

Lo afferma Sabrina Bocchino, candidata della Lega alle regionali il 10 marzo, consigliere regionale uscente, in collegamento streaming con Abruzzoweb, assieme a Daniele Saia, presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, del centrosinistra. Al centro dell’interlocuzione il viadotto del Sente, chiuso dal 2018 perché inagibile, e per il quale si attende l’avvio del primo lotto dei lavori di messa in sicurezza da 9 milioni di euro, con la firma di una convenzione con Anas. Un lavoro complessivamente stimato in 50 milioni di euro.

Conferma il presidente Saia, “sia come sindaco che come presidente, sono per accelerare il più possibile affinché questa infrastruttura torni finalmente percorribile. Lunedì sono stato al Ministero delle Infrastrutture per una riunione operativa, e a breve, messi a posto gli aspetti tecnici, potremo firmare con Anas la convenzione che sbloccherà i primi 9 milioni di euro, necessari in particolare per intervenire sulla struttura verticale, su una pila che ha subito una torsione. In base a questa convenzione, Anas farà i lavori, non appena ci sarà la bollitura sui fondi già messi a disposizione in Finanziaria. Poi andranno trovate altre risorse per completare l’opera, e sarà nostro compito quello di sollecitare e accelerare l’iter”.

Ha dunque commentato Sabrina Bocchino: “ringrazio il presidente Saia per la chiarezza. Mi dispiace per chi cerca di strumentalizzare politicamente anche queste vicende, parlando solo di propaganda elettorale. Il ponte sarà riaperto, e io credo che quando si fanno delle cose buone occorre massima sinergia, nell’interesse dei cittadini, e al di là, ripeto, della appartenenza politica. Del resto anche su questa opera ci ha messo la faccia il ministro Salvini, che sta veramente investendo milioni e milioni sui nostri territori”.

