VIADOTTO SENTE: PROGETTO ESECUTIVO MESSA IN SICUREZZA PER RIAPRIRE COLLEGAMENTO TRA MOLISE E ABRUZZO

CHIETI – “L’Anas ha inviato alla Provincia di Isernia il progetto esecutivo di prima fase per il viadotto Sente-Longo, i cui interventi consentiranno la riapertura al traffico sia pur con alcune limitazioni, tra cui il divieto di transito ai mezzi pesanti”.

Lo ha reso noto il presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci.

Realizzato tra il 1974 e il 1977, in acciaio e calcestruzzo, è situato sull’omonimo fiume, nonché sulla linea di confine tra Abruzzo e Molise e collega le due regioni tra il territorio di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, e Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia sulla ex Strada Statale Istonia.

Il progetto prevede l’esecuzione della messa in sicurezza delle pile 2 e 7, delle opere di consolidamento del corpo della frana localizzata intorno alla pila 7 e di un intervento orizzontale sull’impalcato. Tali interventi richiedono un finanziamento, da parte del Ministero, di 15.800.000 euro, con tempi previsti per l’ultimazione dei lavori in circa un anno.

“A questo punto – scrive Ricci nella nota – è indispensabile che quanto prima il Ministero delle Infrastrutture conceda il finanziamento già individuato nelle scorse settimane, in modo da potere iniziare i lavori e arrivare alla riapertura del viadotto. Sono fiducioso, perché per la prima volta da anni l’attuale Governo, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e in particolare con l’interessamento da parte del consigliere giuridico del Ministro, Michele Marone, ha messo concretamente a disposizione le risorse che possono consentire di eseguire i lavori necessari”.

“Ovviamente bisogna fare presto – ha concluso -, perché ogni giorno che si perde, rischia di aumentare la distanza tra Alto Molise e Abruzzo, con tutte le conseguenze negative che ne derivano in termini di rapporti economici, sociali, culturali, scolastici, e, quindi, con la inevitabile accentuazione delle difficoltà di quelle aree interne”.