VIADOTTO SENTE: SALVINI, “LAVORI DA 9 MILIONI POSSONO PARTIRE”, BOCCHINO, “LEGA MANTIENE PROMESSE”

VASTO – “Ogni promessa è debito, e oggi come promesso, è stato firmato l’accordo fra Provincia di Isernia ed Anas, per la ripartenza dei lavori del viadotto Sente, per collegare Abruzzo e Molise, e ci sono a disposizione, come prima tranche, 9 milioni di euro”.

Ad annunciarlo, nella diretta streaming di Abruzzoweb, è il vicepresidente del consiglio, e ministro alle Infrastrutture, Matteo Salvini, leader della Lega, al fianco di Sabrina Bocchino, consigliere regionale uscente, e ricandidata alle regionali del 10 marzo nel collegio provinciale di Chieti. Collegati da Isernia, invece il presidente della Provincia, Daniele Saia, sindaco di Agnone, e l’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Molise, Michele Marone.

La buona notizia riguarda il viadotto del Sente, tra i più alti e importanti d’Italia, con i suoi 185 metri di altezza e 1200 metri di lunghezza con campate di 200 metri, realizzato tra il 1974 e il 1977, in acciaio e calcestruzzo, sulla linea di confine tra Abruzzo e Molise, tra il territorio di Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, e Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia. Il ponte è però chiuso dal 2018 perché inagibile, e si attendeva da tempo l’avvio del primo lotto dei lavori di messa in sicurezza, dal valore di 9 milioni di euro, con la firma di una convenzione tra Provincia e Anas. Un lavoro complessivamente stimato in 50 milioni di euro.

“Ci sono i soldi, c’è la norma, c’è l’accordo, e finalmente si può partire con questi benedetti lavori – prosegue Salvini -. Ringrazio anche Anas che coi suoi tecnici, coi suoi dirigenti, coi suoi ingegneri, i suoi operai, fa miracoli in tutta Italia dalla mattina alla sera, perché purtroppo le evenienze, i problemi, la mancanza di manutenzione del passato si fanno sentire. Sono orgoglioso di questa squadra, che in questo caso dà una risposta importante alla popolazione abruzzese e molisana”.

Soddisfatta Sabrina Bocchino, che ha posto il tema del viadotto Sente al centro della sua attività politica e del programma elettorale, “Oggi è una bella giornata: ringrazio Matteo Salvini, il presidente Saia, l’assessore Marone. Quando si collabora il risultato arriva sempre, Evidentemente la soluzione del problema rappresentato dal viadotto Sente, non erano chiacchiere elettorali, la Lega mantiene gli impegni”.

Sul versante molisano afferma l’assessore Marone: “ringrazio Salvini, per la risposta concreta, per aver che ha messo a disposizione tutto lo staff tecnico del ministero per raggiungere questo risultato, per restituire il collegamento tra Molise e Abruzzo. Parliamo di una arteria fondamentale, che da la possibilità di raggiungere presidi sanitari, strutture di protezione civile e istituti scolastici”.

Chiosa il presidente della provincia Saia, “adesso speriamo che queste opere si facciano nel più breve tempo possibile, noi già mettiamo al lavoro per richiedere e ottenere le risorse economiche ulteriori. Al ministro chiedo anche la riassegnazione della statale Istonia all’Anas, che i lavori li sa fare, per semplificare di molto ‘iter burocratico di questa importante opera di messa in sicurezza”.