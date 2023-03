VIAGGIO NEI CANTIERI DI CHIETI: VIA ARENAZZE E THEATE CENTER, LAVORI CONTRO DISSESTO IDROGEOLOGICO

CHIETI – Continua il viaggio sui cantieri di Chieti con l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli, per documentare stato dell’arte e tempi di realizzazione delle opere in corso.

Il fronte di oggi è quello della lotta al dissesto idrogeologico: come si legge in una nota, è in dirittura di arrivo il recupero e messa in sicurezza della costa sovrastante il Theate center, stanno invece iniziando i lavori per il ripristino della parte finale di via Arenazze, dove si è creato un cedimento del mando d’asfalto.

“Il lavoro sulla frana a ridosso del Theate center si sta definendo ed è un intervento che abbiamo ‘svegliato’ una volta insediati, approvando la variante che ha fatto ripartire i lavori dopo anni di stasi – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Rispoli – Il cantiere procede spedito, tutte le attività di messa in sicurezza sono state svolte, con l’apposizione dei pali per bloccare il terreno, delle reti in modo da cauterizzare frane e smottamenti, dei sistemi di raccolta delle acque, ora si stanno facendo le ultime barriere di contenimento e contiamo che entro pochi mesi sia tutto a regime. C’è la struttura di protezione della collina che è uno dei versanti vulnerabili della città, ma nel progetto è previsto anche sostenibilità e decoro, perché le pareti messe in sicurezza saranno riempite con piante resistenti che copriranno lo sterrato e, con la loro presenza, contribuiranno a tutelare ulteriormente la resa dell’opera, oltre che a rendere di nuovo verde il pendio. Il luogo è uno dei centri nevralgici della città, dove transitano per ragioni commerciali e lavorative centinaia di persone ogni giorno, su cui sarebbe opportuno fare interventi ulteriori, una volta trovate le risorse, in modo da agire anche sul ripristino delle strade della piazza sottostante, senza manutenzione da anni”.

“Sempre sul fronte dissesto idrogeologico, è partito anche il cantiere di via Arenazze, dove si è creata una voragine la settimana scorsa e dove i lavori di ripristino del manto stradale sono iniziati e proseguiranno a ritmo veloce, vista l’importanza dell’arteria come via di accesso alla città. Via Arenazze resterà transitabile solo per i residenti e fino al limite del cantiere, a pochi metri dall’incrocio con via Silvino Olivieri”.