VIDEOSORVEGLIANZA IN 12 COMUNI DEL CRATERE SISMICO 2009: PRONTO PROGETTO,

L’AQUILA . In consegna mercoledì prossimo il progetto per il sistema integrato di videosorveglianza nell’area omogenea 8. È il sindaco di Fagnano, Alto Francesco D’Amore ad annunciare la convenzione con 12 comuni, a cui seguirà l’apertura della gara d’appalto.

Il progetto riguarda prevede l’installazione di telecamere in grado di effettuare la lettura automatica in notturna delle targhe delle autovetture, che saranno posizionate agli ingressi e in altri punti dei centri storici dei comuni di Ocre, Tione degli Abruzzi, Sant’Eusanio Forconese, Poggio Picenze, Acciano, San Demetrio ne’ Vestini, Villa Sant’Angelo, Fagnano Alto, Fontecchio, Barisciano, Fossa e Prata D’Ansidonia.

Il finanziamento di 730 mila euro coprirà la sola installazione, mentre ogni comune pagherà per la manutenzione e la gestione delle proprie telecamere. Il vincitore dell’appalto si occuperà della realizzazione del sistema integrato.

«Il progetto, nato nel 2016, la prossima settimana arriverà al bando di gara – afferma D’Amore, ideatore del progetto -, che sarà affidato al comune capofila di Ocre. Il sottosegretario si è complimentato per la lungimiranza dei nostri sindaci e per la complessità del sistema integrato che abbiamo realizzato, tra i pochi esempi in Italia. Grazie ad un innovativo sistema di telecamere, dotate di visore notturno e lettura targhe, sarà possibile coprire un territorio che va da Acciano a Barisciano, garantendo un controllo di tutti gli accessi dei comuni coinvolti nel progetto, nei quali troppo spesso si assiste a furti notturni, soprattutto nelle zone rosse”.

“Tanti sono stati i tavoli in Prefettura – segue D’Amore – e grande l’impegno di sindaci e USRC che ha fornito il finanziamento. È stata una bella soluzione quella di riunire tutti i comuni dell’area 8 in un grande progetto condiviso. Restava il problema, una volta realizzato il progetto, di come provvedere alla manutenzione e alla gestione delle telecamere. Abbiamo allora rivisto il progetto con un consulente che ce lo consegnerà mercoledì. Ogni comune provvederà con dei propri fondi in bilancio a pagare gestione e manutenzione delle proprie telecamere, in base al numero”.

“Il sottosegretario ha raccolto le istanze del nostro territorio – conclude -, legate alla problematica della sicurezza ed ha sottolineato che questo tipo di interventi non escludono la possibilità di potenziare l’organico delle forze dell’ordine, che vigilano sui nostri paesi. Finalmente, il nostro territorio porta a compimento un progetto partito all’incirca 5 anni fa, condiviso da sforzi e obiettivi comuni, per garantire una sicurezza sempre maggiore ai nostri borghi. Ci sono stati molti problemi e necessità di cambiamenti in corso d’opera, ma il sistema integrato di video sorveglianza è un grande risultato per tutti i comuni protagonisti del progetto”.