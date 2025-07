VIDEOSORVEGLIANZA NEI COMUNI DEL CRATERE: AL VIA I LAVORI PER NUOVO SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA

FOSSA – Al via ai lavori per la realizzazione di un innovativo sistema di videosorveglianza intercomunale. A darne l’annuncio i Sindaci dei Comuni di Acciano, Barisciano, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Ocre, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Demetrio né Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Tione e Villa Sant’Angelo, congiuntamente con l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere.

Il progetto, che ammonta complessivamente a circa 1 milione di euro, prevede l’installazione di 120 telecamere: 65 telecamere di contesto e 55 per la lettura targhe ad alta velocità.

Impresa esecutrice è la Sicuritalia S.p.A. con durata dei lavori prevista in 180 giorni

Gli impianti saranno posizionati in aree strategiche dei territori comunali, come scuole, parchi, ingressi urbani e luoghi di aggregazione, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire fenomeni di microcriminalità.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della Provincia dell’Aquila, grazie alle scelte progettuali effettuate basate sull’analisi del rischio e le criticità rilevate in fase di studio.

“Abbiamo operato seguendo una linea guida che consentisse di concepire la struttura come aperta ed elastica, che potesse accogliere futuri adattamenti, senza ricorrere ad interventi invasivi” ha spiegato Raffaello Fico, titolare dell’USRC. “ Per noi è stato fondamentale rispettare le esigenze delle amministrazioni, condividendo con loro tutte le fasi progettuali, e dotandoli di un sistema sicuro, innovativo e sostenibile, consentendo di lavorare in sinergia”

L’aspetto innovativo sarà la futura gestione associata del sistema tramite una control room centralizzata, che garantirà maggiore efficienza e coesione territoriale.

“Questo progetto rappresenta un importante passo avanti nella tutela delle nostre comunità. Non si tratta soltanto di dotarci di tecnologie all’avanguardia, ma di costruire insieme una rete di sicurezza condivisa, capace di rafforzare il presidio del territorio e prevenire spiacevoli episodi. La collaborazione tra più amministrazioni comunali è un valore aggiunto che dimostra come l’unione possa generare soluzioni innovative e concrete” ha dichiarato il Sindaco di Fagnano Alto Francesco D’Amore, a rappresentanza di tutti i comuni coinvolti.