L’AQUILA – Ci sarebbero presunte irregolarità circa le procedure con le quali è stato attribuito il servizio di vigilanza armata nei Laboratori dell’istituto di fisica nucleare (Infn) sotto il Gran Sasso d’Italia, quasi 3 milioni e mezzo per 3 anni, alla Vigilantes group. E’ stato presentato, infatti, un esposto alla Procura della Repubblica dell’Aquila a sostegno di questa tesi e il relativo fascicolo è stato assegnato dal procuratore Alberto Sgambati al collega Andrea Papalia.

Secondo quanto sostenuto nella denuncia di un ex addetto di una società di vigilanza, con accuse ancora tutte da provare, “il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è stato nominato come supporto del responsabile unico del procedimento ricoprendo anche il ruolo di direttore esecutivo del contratto: sarebbe incompatibile in quanto la Vigilantes group è lo sponsor di una società di calcio femminile di cui il titolare sarebbe lo stesso dirigente e la moglie viene indicata come team manager”.

Nell’esposto, dunque, ci sarebbe “la violazione dell’articolo 7 del codice di comportamento del personale dell’Infn e norma anticorruzione dove prevede che esso debba astenersi dal prendere decisioni e svolgere attività inerenti le proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti o di affini entro il secondo grado”.

Nella denuncia si sostiene, inoltre, che ci sarebbero “”delle differenze sensibili tra le offerte delle società partecipanti agli appalti simili dell’Infn di altre sedi mentre più conveniente sarebbe quella per la società che opera all’Aquila che comunque ha una buona fama. La denuncia è stata presentata settimane fa dall’avvocato Deborah Di Pasquale. Le foto con le sponsorizzazioni asseritamemte non corrette sono state recuperate e allegate. Nessuna responsabilità viene attribuita all’Infn nella stessa segnalazione alla pg.