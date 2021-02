VIGILANZA PRIVATA: UGL “IN ABRUZZO EMERGENZA OPERATORI IRREGOLARI E SENZA LICENZA”

L’AQUILA – “Il settore della vigilanza privata in Abruzzo registra la presenza di aziende che operano nella nostra Regione offrendo servizi di vigilanza a basso costo senza detenere le necessarie licenze”.

A segnalarlo il sindacato Ugl.

“Abbiamo ha più volte segnalato agli organi di competenza della nostra Regione nello specifico i punti in cui queste aziende operano. In particolare negli ultimi giorni un Discount presente su tutto il territorio abruzzese di notte utilizza vetture private con personale privato per effettuare piantonamenti fissi notturni. L’Ugl, prima che il settore collassi completamente si auspica che le Prefetture e le Questure di competenza seppur con le difficoltà che la pandemia sta creando, effettuino i dovuti controlli sanzionando tutte le aziende illegali che operano a danno di aziende la cui attività è rispettosa della normativa di riferimento”, si legge nella nota.

