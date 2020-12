VIGILI DEL FUOCO, BIONDI: “ALL’AQUILA ARRIVA SCUOLA FORMAZIONE NAZIONALE”

L’AQUILA – “L’Aquila ospiterà una scuola di formazione nazionale dei Vigili del fuoco”. A dare l’annuncio è il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi. “Questa notte in commissione Bilancio alla Camera è stato approvato l’emendamento con cui viene data copertura finanziaria al decreto del ministro dell’Interno che dispone l’istituzione di ‘un centro di formazione territoriale per del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco’ nella nostra città”.

“Si tratta di una vittoria per questa terra, giunta al termine di un percorso lungo e complesso, che si è svolto nell’arco di mesi, in silenzio e con un lavoro costante fatto di interlocuzioni, riunioni e sopralluoghi. – spiega il sindaco – Incontri a cui hanno partecipato, oltre al sottoscritto, rappresentanti nazionali e regionali dei Vigili del fuoco, del Comune e il senatore Gaetano Quagliariello, che ringrazio per l’attenzione mostrata verso un progetto così importante. Ringraziamenti che estendo alla presidenza del Consiglio dei ministri, al Viminale e al Dipartimento dei Vigili del fuoco che hanno raccolto e sostenuto la proposta giunta da questo territorio, che oltre a diventare sede per la preparazione e l’addestramento dei Vigili del fuoco compie un altro passo, sulla scorta delle esperienze maturate a seguito del sisma 2009, verso la consacrazione quale punto di riferimento non solo per gli Appennini e le aree interne ma per l’intero Paese in tema di emergenze legate alle calamità naturali. Concretizzeremo presto con il Dipartimento dei Vigili del fuoco l’accordo, che nei termini generali è già stato impostato, per la messa a disposizione delle strutture necessarie alla nascita del centro di formazione” conclude il sindaco Biondi.

