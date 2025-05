VIGILI DEL FUOCO MORTI A PENNAPIEDIMONTE: L’ULTIMO SALUTO A SAN GIUSTINO

CHIETI – Decine e decine i vigili del fuoco giunti a Chieti, nella cattedrale di San Giustino, per i funerali dei due colleghi morti, lo scorso 30 aprile, a Pennapiedimonte, precipitando in una forra del Balzolo nel fiume Avello in cui, Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi di 42 anni, sono annegati.

Dopo l’allestimento della camera ardente nella caserma dei Vigili del fuoco di Chieti, oggi pomeriggio lo svolgimento delle esequie.

Il rito funebre è presieduto dall’arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte.

Presente il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ingegner Eros Mannino. A Chieti oggi il sindaco, Diego Ferrara, ha proclamato il lutto cittadino.

Foto Tgr Abruzzo