VIGILI DEL FUOCO MORTI: LUTTO CITTADINO A CHIETI, “LI ONOREREMO CON TRIBUTO A NOME DELLA CITTA'”

CHIETI – “La nostra Città onorerà la memoria dei due giovani vigili del fuoco caduti a Pennapiedimonte con la proclamazione del lutto cittadino. È un tributo doveroso per una perdita che ci colpisce profondamente e che coinvolge l’intera comunità”.

Lo annuncia in una nota il sindaco di Chieti Diego Ferrara che si prepara a firmare un’ordinanza per agire in tal senso, non appena le salme saranno restituite ai famigliari.

“Il Comune di Chieti si stringe alle famiglie, ai colleghi e a tutta la comunità dei Vigili del Fuoco, con profondo rispetto, cordoglio e gratitudine – rimarca il sindaco a nome dell’intera Amministrazione cittadina – . La nostra città parteciperà, nel segno di un lutto che è collettivo e che ci richiama al valore del servizio e del valore sia delle persone prematuramente scomparse, sia dei sopravvissuti, i quali hanno prestato soccorso ai colleghi al momento del bisogno”.