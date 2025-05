VIGILI DEL FUOCO MORTI: MARSILIO IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI CHIETI

CHIETI – “Oggi ho fatto visita al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti, portando loro il mio saluto e il mio cordoglio per quanto accaduto ai loro colleghi, deceduti in un incidente mentre erano impegnati in un’escursione. Con la mia presenza ho voluto offrire l’abbraccio e il saluto dell’intera regione”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in riferimento alla tragica morte dei due vigili del fuoco Nico Civitella ed Emanuele Capone, entrambi 42enni, vittime di un incidente in una forra del Balzolo, a Pennapiedimonte (Chieti).