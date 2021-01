VIGILI DEL FUOCO: NEL 2020 OLTRE 700MILA INTERVENTI, UNA MEDIA DI 2 MILA AL GIORNO

ROMA – Sono stati complessivamente 705.000 gli interventi di soccorso effettuati in Italia dai vigili del fuoco nel corso del 2020, una media di 2.000 al giorno. Riduzione rispetto al 2019, quando gli interventi furono 776.807, una variazione legata alla minore mobilità e attività produttiva durante i periodi di lockdown per il Covid-19. Sono stati 10.000 gli interventi specifici fatti dai vigili del fuoco per fronteggiare l’epidemia, 5.100 per l’igienizzazione di locali pubblici o aree esterne, 1.500 per il trasporto urgente di materiali, 1.400 per assistenza ad attività di protezione civile ed ospedali.

In Lombardia il numero maggiore di soccorsi, 76.113. Seguono: Sicilia 72.822, Lazio 62.367, Campania 59.372, Emilia Romagna 54.476, Piemonte 50.986. Toscana 50.069, Puglia 45.608, Veneto e Trentino A.A. 40.220. Calabria 33.705, Sardegna 29.610, Liguria 27.561, Marche 24.489, Friuli V.G. 20.421, Abruzzo 20.135, Umbria 19.377, Basilicata 10.343 e Molise 6.698. Dei 705.000 interventi, 179.587 hanno riguardato incendi ed esplosioni, 112.889 soccorsi e salvataggi, 49.626 dissesti statici e 30.676 incidenti stradali.

