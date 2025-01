VILLA DOROTEA SCOPPITO: LA CGIL, “SORTE SI DECIDE NELLE PROSSIME ORE”. DOMANI CONFERENZA STAMPA

SCOPPITOI – “Come sappiamo, una situazione drammatica quella in cui versa la RSA di Villa Dorotea, a Scoppito (L’Aquila), le cui sorti si decideranno nelle prossime ore. Proprio nelle prossime ore, infatti, se non si trover una soluzione, la struttura dovr essere sgomberata, con conseguente trasferimento degli ospiti ivi ricoverati chissà dove, e chiusa”.

Questo l’allarme della Cgil che prosegue nella nota diramata oggi. “Tanto che il sindaco di Scoppito, stanti i fatti, ha emesso un’ordinanza che prevede la prossima sospensione dell’attivit della struttura se non verr trovata una soluzione adeguata alle esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici e delle persone ricoverate. Ed in effetti, quella che sembra essere l’unica soluzione passerebbe da un nuovo affitto di ramo d’azienda della RSA sita nell’immobile di propriet della societ Gardenia, della famiglia Vittorini, societ che, per, disdetto il precedente contratto per inadempimento, non pare pi intenzionata, ad oggi, a stipulare alcun contratto di affitto con nessuna azienda. Fatto, questo, che determinerebbe l’impossibilità, per i lavoratori e per le lavoratrici, di continuare a fornire il servizio assistenziale all’interno dell’immobile che ospita attualmente la RSA di Villa Dorotea”.

“Ciò vale a dire che se la struttura chiude, non solo i lavoratori e le lavoratrici perderebbero il posto di lavoro e gli ospiti ricoverati si ritroverebbero trasferiti in altre strutture, anche distanti rispetto alla dimora dei propri familiari, ma il comune di Scoppito perderebbe una struttura storica, con riflessi negativi anche sul sistema sanitario provinciale. Invero, i pazienti ricoverati presso la struttura sono, nella maggior parte dei casi, afflitti da pluripatologie, anche croniche, di difficile gestione per la coesistenza di problematiche sanitarie e socio-assistenziali, che, senza la RSA di Villa Dorotea, verrebbero gestiti con difficolt dei familiari e dei sanitari, affollando, peraltro, con tutta probabilit, ospedale e pronto soccorso”.

“Pertanto, nella giornata di domani, 11 gennaio 2025, si terrà una conferenza stampa davanti alla RSA Villa Dorotea, a Scoppito, alle ore 10.30, per tutti i chiarimenti del caso. A tal fine, confidiamo nella presenza dei lavoratori e delle lavoratrici, del sindaco di Scoppito, dei consiglieri e delle consigliere regionali comunali, dei partiti e dei movimenti politici, della stampa, dei familiari degli ospiti ricoverati presso la struttura e della cittadinanza tutta”.