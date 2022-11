VILLA RASPA DI SPOLTORE: ASSALTO FALLITO AL BANCOMAT DELLE POSTE

SPOLTORE – Assalto fallito la notte scorsa al bancomat della filiale delle Poste Italiane in via Fellini a Villa Raspa di Spoltore, dove ignoti fra le tre e le quattro, approfittando dell’oscurità, hanno fatto saltare in aria il bancomat dell’ufficio postale già in passato assaltata da ignoti.

Questa volta però la cassa del forziere ha resistito e i malviventi sono stati costretti a fuggire a mani vuote.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Pescara in collaborazione coi militari della stazione di Spoltore.

Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nel centro commerciale e all’esterno dell’ufficio postale.