VILLA RICCI DI SANT’OMERO: UOMO MUORE NELLA NOTTE IN CASA DI AMICO, INDAGINI IN CORSO

18 Agosto 2025 09:06

Teramo - Cronaca

TERAMO – Un uomo di 48 anni è stato trovato morto a Villa Ricci di Sant’Omero, in provincia di Teramo. Sulla vicenda c’è il più stretto riserbo. Sul posto gli uomini della scientifica per tutti gli accertamenti.





L’uomo è morto in un’abitazione di un amico, lo stesso che ha chiamato i soccorsi questa notte, al loro arrivo i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

