VILLA SANTA MARIA: BATTESIMO CIVICO E DONO DELLA COSTITUZIONE PER I NEO MAGGIORENNI

VILLA SANTA MARIA – Si è svolta ieri a Villa Santa Maria (Chieti) la cerimonia del Battesimo civico per i neo maggiorenni. Angelucci Thomas, Di Cicco Chiara, D’Amico Silvia, Pattara Greta, Finamore Elisa, Marchetti Mario, De Simone Cristina, Di Toro Anna: questi i nomi degli otto ragazzi nati nel 2006 che hanno compiuto la maggiore età nel 2024 e che hanno partecipato nella giornata di ieri all’evento che ha festeggiato il loro ingresso ufficiale nella cittadinanza attiva.

La giornata si è aperta con una visita e un cerimoniale all’istituto alberghiero “G. Marchitelli” e, a seguire, c’è stata la presentazione al Polo museale dei nuovi maggiorenni che hanno ricevuto un libro sulla Costituzione italiana. Hanno preso parte all’iniziativa il prefetto di Chieti Gaetano Cupello, il tenente dei Carabinieri Francesco Giovine, i carabinieri e i carabinieri forestali, l’avvocato Fabrizio Di Cicco, il sindaco Giuseppe Finamore il vice sindaco Marcello Fortunato, l’assessore Ilaria Trivellato, il prof. Antonio Di Lello, una rappresentanza della Protezione civile e una del Gruppo alpini, i familiari e i cittadini.

La presentazione del testo costituzionale è stata affidata all’avv. Di Cicco che ha illustrato ai protagonisti della cerimonia l’art. 3 della Costituzione, che sancisce il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini come un diritto fondamentale.

“Abbiamo deciso come amministrazione comunale di organizzare la prima edizione della cerimonia perchè i ragazzi meritano questa attenzione, sono il nostro futuro, devono sapere che ruolo hanno da oggi in poi nella società e conoscere il testo costituzionale, affinchè possano difendere i loro diritti e adempiere ai propri doveri – ha spiegato l’assessore alla Cultura Ilaria Trivellato -. È stato un momento di grande emozione per i giovani coinvolti, per le famiglie e per tutti i partecipanti. Agli otto maggiorenni è stato consegnato, oltre al testo sulla Costituzione, un libro che racconta la storia del nostro paese in modo che possano conoscere e custodire le loro radici”.