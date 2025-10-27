VILLA SANTA MARIA: MUORE A 12 ANNI PER UNA MALATTIA FULMINANTE, SINDACO DICHIARA IL LUTTO CITTADINO

VILLA SANTA MARIA – Una comunità sotto shocka Villa Santa Maria (Chieti) per la prematura scomparsa del piccolo Samuele Bucci, stroncato ad appena 12 anni da una malattia fulminante.

I funerali si terranno oggi pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa Madonna in Basilica.

Il sindaco di Villa Santa Maria, Giuseppe Finamore, ha proclamato per la giornata di oggi il lutto cittadino.

Tutto è iniziato con un malore inaspettato – riporta Il Centro -, poi il trasporto all’ospedale di Lanciano, i sanitari che si rendono conto della serietà dei sintomi, il trasferimento ad Ancona, la conferma della gravità dello stato clinico del giovane paziente.

Frequentava la terza media a Villa Santa Maria, Samuele. Amava lo sport, era allegro e spensierato come lo si è a quell’età.

“L’ho incrociato fino a poco tempo fa in giro per il paese”, dice il sindaco Finamore che aggiunge: “Non riusciamo a capacitarci di questa notizia dolorosa che toglie il fiato ed è difficile da commentare. Siamo una piccola comunità e questo dolore colpisce tutti”.

Ma la morte di Samuele ha fatto sprofondare nel dolore non solo un intero paese ma anche diversi altri vicini così uniti da vincoli di parentele, di frequentazioni delle stesse scuole, degli stessi ambienti e da cui sono arrivati messaggi di cordoglio: “La perdita di un bambino – scrive Mario Zulli, sindaco di Gessopalena – è l’esperienza più devastante e innaturale che una famiglia e una comunità possano affrontare. È qualcosa di profondamente ingiusto e tragico. Gessopalena piange insieme a tutta la comunità di Villa Santa Maria e al suo Sindaco per la perdita improvvisa del piccolo Samuele”.