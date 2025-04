VILLA SANT’ANGELO: PARTE IL 5 MAGGIO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA AFFIDATA ALL’ASM DELL’AQUILA

L’AQUILA- Partirà il 5 maggio il nuovo servizio di raccolta differenziata nel Comune di Villa Sant’Angelo (L’Aquila), gestito da Asm Spa L’Aquila. L’ente comunale è entrato a far parte della compagine sociale di Asm con l’obiettivo di garantire un servizio più efficiente e in linea con le esigenze del territorio.

La riorganizzazione – si legge in una nota – punta a migliorare la gestione complessiva e a rafforzare l’impatto ambientale, con un incremento dei materiali avviati a riciclo, un aumento della qualità e quantità della differenziata e una maggiore tracciabilità dei conferimenti.

“Dalla prossima settimana – spiega il sindaco Domenico Nardis – tutti noi ci confronteremo concretamente con il nuovo gestore, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e migliorare la raccolta differenziata. Azioni necessarie e ormai improrogabili per garantire un futuro di benessere per tutti”. Il sindaco ha reso noto anche che le modalità di conferimento resteranno invariate. Il nuovo ente provvederà alla sostituzione dei contenitori. Per far fronte alle problematiche legate ai punti di raccolta condominiali, alle seconde case e ai picchi di produzione di rifiuti, saranno installate a breve delle isole ecologiche. L’amministrazione comunale, in collaborazione con Asm, organizzerà incontri informativi con la popolazione. Da ora in poi, i cittadini non potranno più conferire gli ingombranti alla piattaforma di San Demetrio (AQ), ma dovranno recarsi al centro di raccolta Asm di Bazzano (via degli Opifici), muniti di documento d’identità, per usufruire gratuitamente del servizio. Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici comunali. “Diamo una seconda vita alle cose, ricicliamo”, conclude la nota.